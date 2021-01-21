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Новые станции Большой кольцевой линии сэкономят пассажирам до получаса в пути
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новые станции Большой кольцевой линии сэкономят пассажирам до получаса в пути

Анастасия Колоскова

Транспорт

11 новых станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена, открытие которых запланировано на 2021 год, позволят пассажирам сэкономить до 30 минут в пути. Об этом сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

— Благодаря этим станциям метро станет доступнее для более 1,8 миллиона горожан, — уточнил заммэра.

Речь идет о станциях «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» и «Зюзино». После реконструкции откроется еще одна станция — «Каховская», уточнили в департаменте транспорта.

Городские власти ожидают, что после открытия станций остальные лини метро разгрузятся на 10–30 процентов, сообщает «Интерфакс».

Ранее дептранс рассказал о преимуществах строящейся станции БКЛ «Калужская».

Читайте также: Движение ограничили в районе закрытия участка Калужско-Рижской линии метро

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