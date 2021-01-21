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До 8 тысяч полицейских ежедневно следили за соблюдением ограничительных мер в Москве
Фото: Денис Воронин, АГН «Москва»

До 8 тысяч полицейских ежедневно следили за соблюдением ограничительных мер в Москве

Кирилл Николаев

Город

В 2020 году в столице до восьми тысяч полицейских каждый день следили за соблюдением ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 21 января, заявил начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов.

Он добавил, что сотрудники полиции в 2020 году обеспечили в столице общественный порядок на более чем 11 тысячах массовых мероприятий, том числе посвященных Новому году, празднованию Рождества и 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

Ранее Баранов рассказал, что за последние пять лет в столице почти на 40 процентов сократилось количество убийств. Кроме того, за 2020 год 7 тысяч иностранцев были выдворены за пределы страны за нарушение правил пребывания. Еще 150 тысяч иностранцев сняли с регистрационного учета.

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