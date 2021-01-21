Число отравившихся в дагестанском Буйнакске выросло до 359 человек

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Количество пациентов в Буйнакске в Дагестане, которые обратились к медикам с признаками отравления, увеличилось до 359, среди них 251 ребенок. Об этом сообщается в четверг, 21 января, на сайте регионального Роспотребнадзора.

— Среди жителей Буйнакска зарегистрирована массовая вспышка острой кишечной инфекции с общим числом пострадавших 359, — сказано в сообщении.

Уточняется, что среди обратившихся 251 ребенок возрастом до 17 лет.

В настоящее время в больнице остается 31 пациент, в том числе 12 детей. Состояние всех пациентов значительно улучшилось, в ближайшее время их выпишут.

Отмечается, что по предписанию Роспотребнадзора региона начались работы по строительству помещения для обеззараживания воды в Буйнакске.

Ранее стало известно, что в Буйнакске зафиксирован 71 случай отравления, в том числе 61 случай среди детей. Пострадавшие находятся в больнице. Следственный комитет Российской Федерации по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту данного инцидента.

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