Вход в Исторический музей для Татьян и студентов 25 января будет бесплатным

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Вход в Государственный исторический музей в понедельник, 25 января, будет бесплатным для Татьян. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе музея.

Кроме того, учреждение сделает вход бесплатным и для всех студентов, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что женщины по имени Татьяна смогут посетить экоцентры национального парка «Лосиный остров» в Татьянин день, 25 января, по одному билету со своим спутником.

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