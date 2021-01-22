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Посольство РФ в Албании прокомментировало обвинения против дипломата
Фото: pixabay.com/ru

Посольство РФ в Албании прокомментировало обвинения против дипломата

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Албания не предоставила доказательств нарушений российским дипломатом антикоронавирусных мер. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Албании в пятницу, 22 января.

В российском диппредставительстве считают необоснованным решение албанских властей о высылке российского дипломата Алексея Кривошеева.

Напомним, в четверг, 23 января, Тирана объявила российского дипломата персоной нон грата. В МИД страны отметили, что гражданин РФ нарушил антикоронавирусные меры, в связи с чем у него есть 72 часа, чтобы покинуть территорию государства.

В свою очередь российская сторона восприняла это решение с большим сожалением, увидев в этом провокацию, которая нацелена на ухудшение двусторонних отношений.

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