США обвинили в заговоре бывшую сотрудницу посольства в Москве

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Власти Соединенных Штатов обвинили в заговоре экс-сотрудницу посольства в Москве Олесю Красилову, также обвинения предъявлены еще двум гражданам. Минюст США считает, что женщина пыталась украсть документы, которые связаны с программой приема беженцев. Об этом сообщила в пятницу, 22 января, пресс-служба ведомства.

Подозреваемых обвинили в сговоре с целью кражи госдокументов и обмана властей США, а также в сговоре с целью отмывания денег.

Отмечается, что бывшая сотрудница американского посольства в настоящее время находится на свободе. Двое других обвиняемых, среди которых есть экс-сотрудник диппредставительства США в Иордании, задержаны, передает ТАСС.

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