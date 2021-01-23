СМИ: Жениха и его брата расстреляли на свадьбе в Новой Москве
Жениха и его брата расстреляли на свадьбе, проходившей в Новой Москве. Злоумышленник скрылся с места событий.
Преступление было совершено во время второго дня свадебных гуляний в загородном клубе. По предварительной информации, у жениха произошел конфликт с кем-то из приглашенных со стороны невесты. Злоумышленник открыл огонь, скончались два человека — жених и его брат.
Оба погибших являются уроженцами Молдавии, но имеют гражданство России.
Преступник скрылся с места преступления на черном джипе без номеров, в настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов, передает РЕН ТВ.
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