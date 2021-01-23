Более 20 тысяч новых случаев коронавируса выявили за сутки в России

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 20 921 человека. Об этом в субботу, 23 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев заражения стали Санкт-Петербург (3056), Москва (2668) и Подмосковье (1121).

За последние 24 часа от коронавируса скончались 559 человек, еще 27 779 — вылечились.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии выявили 3 698 273 случая коронавируса в РФ. При этом 3 109 315 пациентов вылечились, скончался 68 971 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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