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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5933 пациента за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5933 пациента за сутки

Никита Абрамов

Город

В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились 5933 пациента. Об этом в субботу, 23 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

В Москве за последние 24 часа выявили 2668 новых случаев коронавирусной инфекции. Также известно, что за сутки в столице госпитализировано 1144 человека, скончалось 64 пациента.

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5933 пациента за суткиФото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

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