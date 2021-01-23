Иностранные языки и опера: столичные музеи и парки подготовили для горожан онлайн-мероприятия

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Столичные музеи и парки приготовили для горожан на выходные онлайн-программу, которая включает уроки иностранных языков, выставки мастеров русского и зарубежного искусства, оперу и многое другое.

Так, Сад имени Баумана записал обучающий цикл видеороликов по итальянскому языку совместно с языковой школой для молодежи и взрослых. Пользователям расскажут об идиомах, которые бывает трудно понять из-за разницы менталитета. Цикл будет доступен с 17:00 23 января в официальном Instagram-аккаунте сада.

Также 24 января в 17:00 на официальных страницах сада в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» и «ВКонтакте» пройдут бесплатные занятия по английскому языку для детей разных возрастов, посвященные теме профессии.

24 января в 12:00 на платформе Webinar Дом Гоголя проведет виртуальное путешествие по лучшим музеям России и Европы. Искусствовед Олег Грознов познакомит всех желающих с коллекциями музеев Москвы, Мадрида, Лондона и Неаполя, а также проведет лекцию о музее Прадо. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Дома Гоголя.

Виртуальную экскурсию «Портрет. Акварель и графика из собрания А. Г. Егорова» проведет Школа акварели Сергея Андрияки на своем сайте. Пользователи увидят 400 портретов руки отечественных и иностранных художников XVII–XXI веков.

Музейно-выставочный центр «Тушино» подготовил онлайн-арт-проект «Энергия времени. Связь времен». В нем приняли участие более 50 фотографов и художников. 24 января — заключительный день работы виртуальной выставки на сайте центра.

Также музейно-выставочный центр «Тушино» предлагает любителям классической музыки насладиться оперой Николая Римского-Корсакова по пьесе Александра Островского «Снегурочка» в исполнении артистов Музыкально-драматического театра. Трансляция начнется 23 января в 16:00 на сайте центра, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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