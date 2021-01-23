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Мосметро: 2600 человек покинули места проведения несанкционированных акций на метро
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Мосметро: 2600 человек покинули места проведения несанкционированных акций на метро

Никита Абрамов

Транспорт

За последние полтора часа на метро 2600 человек покинули места проведения несанкционированных мероприятий. Об этом в субботу, 23 января, сообщило московское метро.

— Просим отложить поездки в центр, а пассажиров, выезжающих из центра, выбирать соседние станции для входа в метро и не создавать давку на входе на станции метро и соблюдать социальную дистанцию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство людей уехало со станции «Пушкинская».

Ранее жителей столицы попросили отложить поездки в центр.

Также мэр Москвы Сергей Собянин назвал циничными попытки привлечь несовершеннолетних к участию в незаконных акциях. Он призвал родителей защитить детей от провокаций, чтобы они оставались в безопасности.

Читайте также: Сергей Собянин: Полиция обеспечит соблюдение закона в Москве 23 января

Мосметронесанкционированная акция
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