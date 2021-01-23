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Акции и мероприятия ко Дню студента отменят в парках Москвы из-за COVID-19
/ Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Акции и мероприятия ко Дню студента отменят в парках Москвы из-за COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

Акции и мероприятия в столичных парках ко Дню студента, 25 января, будут отменены из-за коронавируса. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Уточняется, что согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, для студентов сохраняется дистанционный режим обучения до 6 февраля. Кроме того, в понедельник, 25 января, будет закрыт на технический выходной каток «Навигатор» в Парке Горького.

В Мосгопарке отметили, что понедельник также является техническим днем во многих столичных парках, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что ВДНХ подготовила программу онлайн-занятий по различным специальностям ко Дню российского студенчества. Помимо образовательных лекций, уроков и мастер-классов, всех желающих ждут бесплатные обзорные экскурсии, а у студентов есть шанс выиграть билеты на каток ВДНХ.

Читайте также: Вход в Исторический музей для Татьян и студентов 25 января будет бесплатным

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