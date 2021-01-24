Посольство РФ в США выразило соболезнования из-за смерти Ларри Кинга

Фото: twitter.com/kingsthings

Посольство России в США выразило глубокую печаль в связи со смертью телеведущего и журналиста Ларри Кинга, а также принесло соболезнования его родным и близким.

В сообщении в Facebook дипломатической миссии Кинга характеризуют как «маститого американского телеведущего, интервьюера и писателя», а также отмечают, что он был «единственным в своем роде, профессионалом, легендой».

Кинга будут помнить за его искусство вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории, отметили в российском посольстве.

— Он был культовым ведущим ток-шоу, по Ларри Кингу будут скучать миллионы его зрителей и слушателей, все те, кто его любил и уважал, восхищался этим выдающимся человеком, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Ларри Кинг скончался на 88-м году жизни. В начале января 2021 года его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга. Как уточнил пресс-секретарь главы государства, Владимир Путин не раз встречался с журналистом, который брал у него интервью. Кроме того, Путин всегда ценил уровень его мастерства и профессионализма.

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