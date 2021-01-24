Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Посольство РФ в США выразило соболезнования из-за смерти Ларри Кинга
Фото: twitter.com/kingsthings

Посольство РФ в США выразило соболезнования из-за смерти Ларри Кинга

Татьяна Плотникова

Общество

Посольство России в США выразило глубокую печаль в связи со смертью телеведущего и журналиста Ларри Кинга, а также принесло соболезнования его родным и близким.

В сообщении в Facebook дипломатической миссии Кинга характеризуют как «маститого американского телеведущего, интервьюера и писателя», а также отмечают, что он был «единственным в своем роде, профессионалом, легендой».

Кинга будут помнить за его искусство вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории, отметили в российском посольстве.

— Он был культовым ведущим ток-шоу, по Ларри Кингу будут скучать миллионы его зрителей и слушателей, все те, кто его любил и уважал, восхищался этим выдающимся человеком, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Ларри Кинг скончался на 88-м году жизни. В начале января 2021 года его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга. Как уточнил пресс-секретарь главы государства, Владимир Путин не раз встречался с журналистом, который брал у него интервью. Кроме того, Путин всегда ценил уровень его мастерства и профессионализма.

Читайте также: «Казалось, был вечным»: Владимир Соловьев отреагировал на смерть Ларри Кинга

соболезнованияпосольство РоссииСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте