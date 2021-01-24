Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 января

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 24 января, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшими осадками, местами гололедица

Температура воздуха в Москве составит от одного до трех градусов выше нуля. Ветер прогнозируется южный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 80 процентов, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в каких российских регионах в ближайшие дни ожидаются новые погодные аномалии.

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