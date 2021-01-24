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Алексей Панин женился во второй раз
Фото: instagram.com/alexey_panin_official/

Алексей Панин женился во второй раз

Юлия Курганова

Звезды

Актер Алексей Панин женился во второй раз. Его избранницей стала 40-летняя Ева Тарлакян. Она рассказала, что официально оформила отношения с артистом месяц назад, но тогда они решили не объявлять об этом общественности.

По словам девушки, с Паниным она познакомилась около года назад в компании общих друзей, между ними быстро вспыхнули чувства, и они стали жить вместе.

— Алексей очень харизматичный и открытый человек. Я его знаю только с хорошей стороны. С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась где-то через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в нее просто невозможно не влюбиться, — рассказала жена актера на программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Гости в студии, зная скандальную репутацию Панина, пожелали Тарлакян терпения. Также они попросили супругу артиста, чтобы она помогла наладить отношения дочери актера с ее матерью. Но Тарлакян заверила, что бывшая жена Панина сама не хочет видеть и общаться с девочкой.

Напомним, что у артиста было много романов с известными актрисами: Екатериной Шпицей, Мариной Александровой и Екатериной Никитиной. Однако официально женат Панин был всего один раз, в 2013 году он стал мужем Людмилы Григорьевой, они прожили вместе всего год.

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