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В МВД перечислили главные причины запрета на въезд иностранцам
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В МВД перечислили главные причины запрета на въезд иностранцам

Татьяна Плотникова

Общество

Две главные причины запрета на въезд в Россию иностранным гражданам в 2020 году — нарушение сроков временного пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности. Об этом в понедельник, 25 января, рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел.

Ведомство уточнило, что в целом в 2020 году въезд в Россию был запрещен 189 тысячам иностранцев. Для сравнения: в 2019 году показатель превышал 250 тысяч человек.

При этом чаще всего решения о запрете въезда в Россию были приняты в отношении граждан ближнего зарубежья, которые имеют право въехать в нашу страну в безвизовом порядке, сообщает ТАСС.

Ранее в МВД рассказали, сколько иностранцев приехало в Россию в 2020 году.

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