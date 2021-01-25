Более 99,7 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В России за все время пандемии провели более 99,7 миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 25 января.

За минувшие сутки специалисты провели 335 тысяч лабораторных исследований на выявление коронавируса. Под наблюдением медиков остаются 648 332 человека с подозрением на инфекцию.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор получил первое изображение британского штамма COVID-19.

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