Более 99,7 миллиона тестов на коронавирус провели в России
В России за все время пандемии провели более 99,7 миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 25 января.
За минувшие сутки специалисты провели 335 тысяч лабораторных исследований на выявление коронавируса. Под наблюдением медиков остаются 648 332 человека с подозрением на инфекцию.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор получил первое изображение британского штамма COVID-19.
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