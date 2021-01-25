Роспотребнадзор создаст тест для выявления мутантных штаммов COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Специалисты Роспотребнадзора работают над созданием тест-системы, задача которой — максимально точное выявление мутантных штаммов коронавирусной инфекции. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Специалист уточнил, что геном COVID-19, как и любого другого РНК-содержащего вируса, подвержен мутациям. После выявления в Великобритании нового штамма «некоторые зарубежные тест-системы были несколько скомпрометированы», поэтому в Роспотребнадзоре ведутся работы над новым тестом.

Российские эксперты анализируют существующие геномы коронавируса и учитывают прежде всего участки, которые на данный момент менее всего подвержены изменениям.

Кроме того, предполагается использовать сразу два фрагмента генома вируса, чтобы снизить вероятность ложноотрицательных результатов.

— В случае, если новые мутации в будущем затронут участок, что используется в тест-системе, за счет того, что второй фрагмент все же будет успешно определяться, тест-системы останутся эффективными в любой момент времени, — рассказал Хафизов.

При этом анализ с использованием двух участков генома вируса не должен существенно сказаться на стоимости теста, время получения результата останется прежним.

В настоящее время тест-система для мутантных штаммов COVID-19 находится на стадии разработки. Подробности о ней не раскрываются, поскольку это коммерческая тайна, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлено 21 127 новых случаев коронавируса. Из них 10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего за сутки скончался 491 пациент, выздоровели 22 445 человек.

В Москве за сутки вылечились от коронавируса еще 5117 пациентов, общее число выздоровевших пациентов в столице увеличилось до 774 550. За тот же период в городе выявили 3069 новых случаев COVID-19. За сутки были госпитализированы 986 человек с коронавирусом, скончались 74 пациента.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Свыше 577 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире