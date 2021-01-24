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Коронавирус выявили за сутки у 21 127 человек в России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус выявили за сутки у 21 127 человек в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявлено более 21 тысячи новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в воскресенье, 24 января.

В стране за сутки зафиксировали 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего за сутки скончался 491 пациент, выздоровели 22 445 человек.

Больше всего случаев инфекции за сутки зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Коронавирус выявили за сутки у 21 127 человек в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Всего в РФ выявлено 3 719 400 случаев коронавируса. За все время зафиксировано 69 462 летальных исхода. Вылечились от COVID-19 3 131 760 человек.

Коронавирус выявили за сутки у 21 127 человек в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее СМИ сообщили, что власти Пакистана дали согласие на экстренное использование вакцины «Спутник V».

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