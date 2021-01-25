Еще 5274 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В столице за сутки 5274 человека вылечились от коронавируса. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Таким образом, общее число вылечившихся в столице с начала пандемии составило 779 824 человека.

Уточняется, что в городе госпитализировали 857 человек, скончался 61 пациент.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в Москве выявили 2382 новых случая COVID-19. В России за минувшие сутки выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что строителям в столице в течение нескольких недель предоставят возможность добровольной вакцинации от COVID-19.

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