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Прокуратура утвердила обвинение по делу бизнесмена Анатолия Быкова
Фото: youtube.com / Красноярские новости

Прокуратура утвердила обвинение по делу бизнесмена Анатолия Быкова

Никита Абрамов

Закон

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу красноярского бизнесмена Анатолия Быкова. Ему вменяют организацию двойного убийства. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила Генпрокуратура России.

— Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 17, пунктами «з», «н» статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц), — цитирует сообщение РИА Новости.

Быков проходит по делу об организации убийства двух человек в 1994 году. Следственный комитет ранее информировал, что завершил расследование этого дела, после чего передал его в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.

Фабула дела Быкова

По данным СК, в первой половине 1994 года у 23-летнего Александра Наумова, работавшего на Быкова в составе его преступной банды, произошел с ним конфликт. Молодой человек посчитал, что начальник отдавал ему слишком незначительную долю доходов от совместной деятельности. В результате между ними развилась взаимная неприязнь.

Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал предприниматель, произошел взрыв. Быков предположил, что за этим стояли Наумов и его друг Кирилл Войтенко. Тогда бизнесмен поручил своему приближенному, Владимиру Татаренкову, и членам группы расправиться с организаторами покушения.

24 июля 1994 года исполнители заказного убийства Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли машину, в которой молодые люди ехали по территории Свердловского района краевого центра, из автомата и пистолета.

Ранее правоохранители сумели задержать киллеров. Их приговорили к пожизненному лишению свободы. Впоследствии организатора преступления осудили на 13 лет тюрьмы.

Осужденный Татаренко далее сознался в том, что за организацией двойного убийства стоял Анатолий Быков, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

В сентябре 2020 года Быкову предъявили окончательное обвинение по статье 102 УК РСФСР («Организация убийства двух лиц»).

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