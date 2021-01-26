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Диетолог рассказала о полезных свойствах куркумы
Фото: youtube.com

Диетолог рассказала о полезных свойствах куркумы

Юлия Курганова

Здоровье

Диетолог Мария Малышева раскрыла уникальные свойства куркумы. По словам специалиста, данная пряность придает блюдам уникальный вкус, а содержащиеся в ней витамины и микроэлементы помогают поддерживать здоровье.

Куркума — это корневище травянистого растения из семейства имбирных. Эта приправа одна из самых древних в мире: ее выращивают более 5 тысяч лет.

— Если корень куркумы не используются в свежем виде, то из него делают отвар (варят в течение 40 минут), потом следует сушка в печах и измельчение. Получаемый ярко оранжево-желтый порошок, используют в качестве полезной приправы и красителя на кухнях Бангладеш, Индии, Ирана, Пакистана, — рассказала Малышева.

Она сообщила, что куркума является популярным средством восточной медицины. Но и западные ученые открыли много полезных свойств активного ингредиента куркумы — куркумина. Он помогает при лечении язвы, служит для профилактики болезней Паркинсона и Альцгеймера и обладает противораковым действием, хорошо взаимодействуя с химиотерапевтическими препаратами.

Еще одно полезное соединение, которое входит в состав куркумы — это курмерон. Данное вещество помогает расти эндогенным стволовым клеткам, которые могут помочь тканям мозга восстановиться.

Чтобы вещества, которые содержатся в этой пряности, усваивались лучше, их нужно добавлять в блюда вместе с черным перцем. Пиперин, который содержит душистая специя, увеличивает абсорбцию куркумина, сообщается на портале Infox.ru.

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