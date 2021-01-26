Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Офтальмолог рассказала, как коронавирус влияет на глаза
Фото: Камиль Айсин, «Вечерняя Москва»

Офтальмолог рассказала, как коронавирус влияет на глаза

Виктория Родимкина

Здоровье

Из-за коронавируса у пациента может произойти обострение аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами. Об этом рассказала врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.

По ее словам, из-за COVID-19 часто обостряются хронические заболевания, в частности, глазные болезни. Так, частой проблемой при коронавирусе стало обострение аллергического конъюнктивита.

— Мы отмечали, что у кого уже были аллергические заболевания глаз, то в момент заболевания коронавирусом проявлений никаких нет, но недели через три может произойти обострение аллергического конъюнктивита, — пояснила врач.

Она уточнила, что гражданам с хроническими глазными заболеваниями следует провериться у врача-офтальмолога после перенесенного заболевания. Нужно проверить внутриглазное давление и другие параметры, чтобы не упустить симптомы обострения, добавила врач в в интервью радио Sputnik.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Долгие годы борьбы»: в ВОЗ рассказали о судьбе человечества в условиях пандемии

офтальмологиязаболевание глазкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте