Офтальмолог рассказала, как коронавирус влияет на глаза

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Из-за коронавируса у пациента может произойти обострение аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами. Об этом рассказала врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.

По ее словам, из-за COVID-19 часто обостряются хронические заболевания, в частности, глазные болезни. Так, частой проблемой при коронавирусе стало обострение аллергического конъюнктивита.

— Мы отмечали, что у кого уже были аллергические заболевания глаз, то в момент заболевания коронавирусом проявлений никаких нет, но недели через три может произойти обострение аллергического конъюнктивита, — пояснила врач.

Она уточнила, что гражданам с хроническими глазными заболеваниями следует провериться у врача-офтальмолога после перенесенного заболевания. Нужно проверить внутриглазное давление и другие параметры, чтобы не упустить симптомы обострения, добавила врач в в интервью радио Sputnik.

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