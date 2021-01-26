В Москве выявили 2317 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице за последние 24 часа выявили 2317 новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 26 января, сообщил Telegram-канал столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу за инфекцией.

Уточняется, что всего в Москве с начала пандемии выявлено 917 825 случаев COVID-19.

В России за 24 часа выявлен 18 241 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 564 летальных исхода.

Ранее москвичам рассказали, кто в столице чаще всего сдает плазму с антителами к COVID-19.

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