Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5572 пациента за сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в столице вылечились 5572 человека. Об этом во вторник, 26 января, сообщил Telegram-канал оперативного штаба.

Таким образом, число вылечившихся увеличилось до 785 396.

За последние 24 часа в Москве выявлено 2317 новых случаев коронавируса. Уточняется, что всего в городе с начала пандемии выявлено 917 825 случаев COVID-19.

Фото: Оперштаб

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, когда заболеваемость COVID-19 снизится вдвое.

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