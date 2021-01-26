Выплаты больничных напрямую из ФСС поддержали в Госдуме

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Проект закона о новом способе выплаты больничных и пособий по материнству одобрили в Государственной думе России. Об этом сообщается на сайте НСН.

Согласно документу, начисления будут производиться напрямую из средств Фонда социального страхования (ФСС). В пояснительной записке уточняется, что ранее этим занимались территориальные органы ФСС. Новый способ позволит гарантированно получать верно исчисленные страховые выплаты за короткие сроки.

Кроме того, законопроект предполагает минимальное участие страхователя в процессах назначения и выплаты страхового обеспечения. Вместе с тем со следующего года жителям России нужно будет подавать заявление на оплату больничного. Таким образом, выплаты будут начисляться на основании электронного листка нетрудоспособности.

Читайте также: Кабмин предложил новые выплаты на онлайн-обучение детей из малоимущих семей