Финансист объяснил, почему евро выгоднее доллара

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Европейская валюта стала одним из самых доходных инструментов для инвесторов в 2020 году наряду с бумагами IT-компаний и золотом. Реальная доходность евро составила около 25 процентов, а рубль потерял к ней 30 процентов. Того же следует ожидать и в 2021 году. Об этом рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Он сообщил, что доходность евро составила 25,27 процента, валюта продолжит этот тренд и дальше. Причинами этого являются меры поддержки граждан и бизнеса со стороны властей и вывод средств инвесторов из рисковых активов в пользу основных резервных валют.

Также Тузов отметил, что в ближайшие месяцы доллар может оказаться под давлением из-за фискальных программ властей Соединенных Штатов.

— Стране нужно будет восстанавливаться от кризиса, в ход пойдет довольно жесткая монетарная политика. Поэтому валюта ЕС будет обладать инвестиционным капиталом и может укрепиться относительно доллара, — пояснил он.

Эксперт добавил, что доллар колеблется к евро и рублю и будет ослабевать. Если инвестору необходимо хранить валюту, то предпочтительнее составить портфель из нескольких валют, чтобы ни возможные колебания, передает агентство «Прайм».

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