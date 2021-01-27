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Психолог рассказал, как справиться с паранойей во время пандемии
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Психолог рассказал, как справиться с паранойей во время пандемии

Рафаэль Залян

Здоровье

С начала пандемии количество обращений граждан с тревожными расстройствами в психотерапевтические центры увеличилось на 40 процентов, а количество звонков на телефон доверия возросло в семь раз. Об этом «Вечерней Москве» сообщил психолог Владислав Иванов. Он также рассказал, какую психологическую помощь нужно оказывать больным COVID-19 и как избежать стресса во время пандемии.

По словам эксперта, возросшее количество обращений свидетельствует о том, что пандемия и все, что с ней связано, оказывает негативное воздействие на психику.

— Как правило, обращаются по следующим причинам: страх, связанный с риском заразиться коронавирусом и умереть, тревога за пожилых родственников, которых боятся заразить более молодые граждане, — сказал он.

Иванов заметил, что возросло и количество обращений от пациентов, которые уже переболели коронавирусом и боятся возникновения всевозможных последствий:

— Большинство тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме с поражением 60–70 процентов легких, имеют повышенную склонность к тромбообразованию, инсультам и инфарктам.

Люди, по словам Иванова, просят дать им совет, что делать, «как избежать печальной участи».

Врач дал несколько рекомендаций тем, у кого возникает паранойя и страх заразиться COVID-19:

— Меньше читайте информации о ковиде, берегите нервную систему и головной мозг. Поймите уже, что наш организм справлялся и не с такими вирусами. К счастью, у нас сегодня есть вакцина. Более того, вирус не такой уже страшный, все-таки это не чума.

Cобеседник «ВМ» призвал всех, у кого имеются хронические недуги, более тщательно следить за своим здоровьем и стараться меньше контактировать с людьми.

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