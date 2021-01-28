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Telegram разрешил переносить переписку из других мессенджеров
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Telegram разрешил переносить переписку из других мессенджеров

Татьяна Плотникова

Технологии

В мессенджере Telegram появилась функция экспорта переписки из других приложений — в частности, Whatsapp, Line, KakaoTalk. Об этом говорится в уведомлении об обновлении мессенджера Telegram 7.4 для iOS в среду, 27 января.

Помимо переноса истории переписки из других мессенджеров в Telegram появились опции удаления групп для всех состоящих в них участников, регулирования громкости голосовых сообщений.

Кроме того, отныне в Telegram можно будет подать жалобу на группы или каналы, выдающие себя за официальные представительства известных лиц или организации, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт по этикету объяснила, в чем отрицательная сторона отправки голосовых сообщений собеседникам через мессенджеры.

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