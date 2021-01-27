Эксперт объяснила, почему плохо отправлять голосовые сообщения

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Используя в качестве удобного способа общения голосовые сообщения, пользователи мессенджеров часто доставляют дискомфорт своему собеседнику и даже могут поставить себя в неловкое положение. Подробно об этом президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала News.ru.

Кроме того, на сегодняшний день есть много людей, которые против разговоров с помощью «персонального микрофона». Их негативная реакция обоснована тем, что не всегда подобные сообщения удобно прослушать.

— В начале беседы обязательно нужно узнать у своего собеседника, как он относится к голосовым сообщениям, и попросить разрешения на их отправку, — отметила Альбина Холгова.

Она отметила, что удобство подобного формата общения видно только с точки зрения отправителя. Ведь получателю не всегда комфортно прослушивать такие послания. Чтение напечатанного текста занимает меньше времени.

Кроме того, бывает, что пользователи увлекаются и записывают 5–10-минутные сообщения. По мнению эксперта по этикету, для таких случаев всегда есть хорошая альтернатива — звонок.

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