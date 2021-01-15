Хитрый прием: как мобильные операторы незаметно повышают цены

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Мобильная связь в 2021 году подорожает, но рост цен будет сопоставим с фактической инфляцией. Об этом «Вечерней Москве» заявил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Он также раскрыл приемы сотовых операторов, из-за которых абоненты платят больше.

— Я полагаю, оснований для снижения цен на услуги сотовых операторов нет. Я не думаю, что 2021 год принесет в этой области что-то кардинально новое. Все будет дорожать. В отношении услуг сотовой связи подобное происходит часто. Мой прогноз роста цен на услуги связи — от 6 до 10 процентов, — заявил эксперт.

По словам аналитика, отчасти операторов можно понять: у компаний есть расходы, например, они вынуждены покупать дорогостоящее оборудование для хранения огромных массивов данных. Эти расходы, как заметил Коренев, перекладываются на потребителя.

Рост цен на услуги мобильной связи, по мнению экономиста, будет как минимум сопоставим с фактической инфляцией. Она, по словам Коренева, примерно составляет 10–12 процентов. Собеседник «ВМ» уточнил, что влияние на стоимость услуг окажет и динамика курса рубля: значительная часть оборудования — импортного производства.

— Разговоры о том, что пандемия ударила по бизнесу и сотовые компании тоже пострадали, мне кажутся надуманными. Якобы имеющие место финансовые потери в связи со снижением объема международных разговоров компенсируются выросшим в разы трафиком внутри страны. На дистанционной работе мобильный интернет и сотовая связь используются очень активно, в «недополученную прибыль» операторов верится с трудом, — сказал представитель ГК «Финам».

Прямого повышения цен потребитель не увидит, считает Коренев. По его словам, операторы ведут себя хитро: они не повышают стоимость тарифов, а загоняют их в разряд архивных. Сотрудники кол-центров известных операторов звонят пользователям с предложением срочно перейти на «супервыгодный тариф», потому что «именно сиюминутно как старому клиенту» они могут позволить сделать это, пояснил аналитик. Многие попадаются на уловку, а потом понимают, что их обманули — «связь для них становится дороже».

Иногда люди узнают об «изменении условий пользовательского соглашения», потому что замечают со временем, что они платят значительно больше, заметил экономист. По его словам, оператор имеет право так сделать — пункт прописан в договоре мелкими буквами. Обязательное оповещение клиента об изменении условий выполняется не всегда.

— Операторы давно предлагают не тарифы, а пакеты. В результате вы оплатите, помимо того, что вам необходимо, и навязанные ненужные услуги, например, пару сотен SMS, которые сегодня, в эпоху общения с помощью мессенджеров, активно используют разве что спамеры. При кажущемся обилии выбора в любом случае вы будете платить за часть того, чем не пользуетесь. Это стратегия рынка связи, — объяснил экономист.

Ведущие российские операторы России комментируют тему возможного повышения услуг сотовой связи в 2021 году.

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