Минтруд предложил упростить порядок обращения за пенсионными накоплениями

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Министерство труда и социальной защиты населения РФ выступило с инициативой ввести электронный порядок подачи заявлений о единовременной выплате пенсионных накоплений. Об этом в четверг, 28 января, рассказали в пресс-службе ведомства.

По действующему порядку россиянин должен лично предоставить документы, подтверждающие наступление оснований единовременной выплаты пенсионных накоплений. Сделать это можно в трех формах: единовременная выплата, накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата.

По данным Минтруда, 98,7 процента заявителей получают средства в виде единовременной выплаты. Это требует подачи заявления в территориальное отделение Пенсионного фонда или офис негосударственного пенсионного фонда, предоставления паспорта и СНИЛС (либо нотариально заверенных копий), а также справки из ПФР о праве на страховую пенсию.

Однако необходимость лично предоставить документы может создавать ряд проблем для граждан и увеличивает срок назначения пенсии, а норма о нотариальном заверении копий документов требует посещения нотариуса. С учетом распространения коронавирусной инфекции визиты в общественные места, особенно для граждан пенсионного возраста, нежелательны.

В связи с этим Минтруд предлагает предоставить гражданам возможность подавать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений в ПФР в электронной форме (в личном кабинете фонда или на портале госуслуг) или через МФЦ, а в НПФ — в электронной форме.

В случае принятия соответствующего постановления копии документов, направляемые в электронной форме, нужно будет засвидетельствовать усиленной квалифицированной подписью нотариуса, что можно сделать без личного визита в его офис.

Кроме того, изучается предложение Ассоциации негосударственных пенсионных фондов предоставить возможность подачи документов через МФЦ россиянам, разместившим пенсионные накопления в НПФ, рассказали в пресс-службе Минтруда ТАСС.

Ранее была названа новая категория россиян, которые обладают правом досрочного выхода на пенсию.

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