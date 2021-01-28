За сутки в России выявили 19 138 новых случаев коронавируса

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки выявлено более 19 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 28 января.

В стране за 24 часа выявили 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки от коронавируса скончались 575 человек, выздоровели 26 775 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в Москве — 2897. Больше число заболевших также зафиксировано в Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России выявлено 3 793 810 случаев коронавируса. За все время от инфекции скончались 71 651 пациент, вылечились от COVID-19 3 229 258 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в стране провели более 100,7 миллиона тестов на коронавирус.

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