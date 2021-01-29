Более 101 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки провели еще 411 тысяч тестов на COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 29 января.

Всего с начала пандемии в РФ выполнили более 101,1 миллиона лабораторных исследований на наличие ковида.

При этом 643 433 человека остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие инфекции.

Ранее число случаев коронавируса в мире превысило сто миллионов.

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