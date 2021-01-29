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Сугробы в столице выросли до 26 сантиметров после снегопада
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сугробы в столице выросли до 26 сантиметров после снегопада

Юлия Ямпольская

Город

Сугробы в столице выросли до 26 сантиметров после снегопада, который прошел в городе. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в центре погоды «Фобос».

Уточняется, что в четверг, 28 января, высота сугробов составляла 22 сантиметра. За ночь в городе выпало семь миллиметров осадков.

В центре погоды напомнили, что месячная норма осадков для января составляет 52 миллиметра, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице в феврале ожидается мягкая снежная зима с комфортными морозами, при этом средняя температура за месяц превысит на градус–полтора климатическую норму.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни февраля

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