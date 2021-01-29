Анатолий Бибилов не исключил роспуска парламента Южной Осетии

Фото: https://presidentruo.org/ Официальный сайт президента Республики Южная Осетия

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах обратиться в начале февраля к народу республики с предложением распустить парламент. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает Интерфакс.

По его словам, депутаты республики игнорируют свои обязанности. Осенняя сессия 2020 года не была открыта и не закрыта. С началом весенней сессии текущего года полноценная работа не налажена. Механизмом роспуска парламента Бибилов обозначил «решение народа».

— Единственным источником власти, согласно нашей Конституции, является народ, — отметил президент Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в отношении России из-за событий, которые произошли в августе 2008 года в Южной Осетии.

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