Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МВД введет новый перечень запретов на использование автомобиля
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

МВД введет новый перечень запретов на использование автомобиля

Юлия Курганова

Общество

МВД с 1 июня планирует ввести новый перечень нарушений, при которых запрещается использовать автомобиль. Об этом сообщается в соответствующем проекте постановления правительства.

Одним из главных новшеств является использование летней резины зимой и зимней летом, также нельзя пользоваться транспортным средством, если зимние шины установлены не на всех колесах. Также водители будут обязаны ставить колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем машины.

Кроме того, на автомобиле нельзя будет ездить, когда на ремне есть видимые надрывы на лямке или он совсем отсутствует. Также если замок не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, то пользоваться машиной будет запрещено.

В битопливных автомобилях, которые заправляются газом, на каждом газовом баллоне должен быть паспорт, оформленный его изготовителем, а на уже установленном баллоне должны быть нанесены серийный номер и обозначение, а если произошли изменения оборудования при ремонте, то сведения об этом оформляются уполномоченными организациями.

Также в перечне отмечено, что если аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб, которые предусмотрены изготовителем в эксплуатационной документации машины, неисправны или отсутствуют, то ей запрещается пользоваться.

МВД с 1 марта будет аннулировать диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр, сообщает ТАСС.

Читайте также: Автомобилистов предупредили о новых штрафах с января

запретавтомобилинововведения
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Все мнения
О проекте