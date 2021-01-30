МВД введет новый перечень запретов на использование автомобиля

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

МВД с 1 июня планирует ввести новый перечень нарушений, при которых запрещается использовать автомобиль. Об этом сообщается в соответствующем проекте постановления правительства.

Одним из главных новшеств является использование летней резины зимой и зимней летом, также нельзя пользоваться транспортным средством, если зимние шины установлены не на всех колесах. Также водители будут обязаны ставить колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем машины.

Кроме того, на автомобиле нельзя будет ездить, когда на ремне есть видимые надрывы на лямке или он совсем отсутствует. Также если замок не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, то пользоваться машиной будет запрещено.

В битопливных автомобилях, которые заправляются газом, на каждом газовом баллоне должен быть паспорт, оформленный его изготовителем, а на уже установленном баллоне должны быть нанесены серийный номер и обозначение, а если произошли изменения оборудования при ремонте, то сведения об этом оформляются уполномоченными организациями.

Также в перечне отмечено, что если аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб, которые предусмотрены изготовителем в эксплуатационной документации машины, неисправны или отсутствуют, то ей запрещается пользоваться.

МВД с 1 марта будет аннулировать диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр, сообщает ТАСС.

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