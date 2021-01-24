Автомобилистов предупредили о новых штрафах с января

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал, какие новые штрафы для автомобилистов появились в январе текущего года.

В частности, Кодекс об административных правонарушениях пополнился статьей «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств». Она предусматривает предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей за оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей.

Министерство юстиции уточнило, что разукомплектованными автомобилями следует считать «транспортные средства, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака. И/или отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство».

Однако термин «брошенный автомобиль» остался без пояснений.

Норма КоАП об отказе от прохождения медицинского освидетельствования дополнена отягчающей частью. Если в момент данного нарушения в машине находился несовершеннолетний, водителя могут оштрафовать на 50 тысяч рублей либо лишить прав на срок от двух до трех лет.

Также в КоАП теперь более подробно прописаны требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам с функциями фотосъемки и видеозаписи и установлены нормы для полученных с их помощью материалов.

Такие материалы должны стать основой для запуска федерального приложения с рабочим названием «Народный инспектор», оно даст возможность гражданам фиксировать на мобильные телефоны ряд грубых нарушений ПДД. Поскольку программа станет частью портала госуслуг, сообщать о нарушениях смогут лишь прошедшие там регистрацию.

Норма о штрафе в размере две тысячи рублей за каждый день езды без диагностической карты вступит в силу лишь в марте 2022 года. Однако изменилась периодичность прохождения техосмотра: новые автомобили не проходят его первые четыре года, затем предписывается проходить его раз в два года, а для машин старше десяти лет — каждый год.

Появились нововведения при сдаче экзамена на получение водительских прав. С апреля 2021 года придется пересдавать часть экзамена на автодроме, если претендент провалит вождение по городу.

Кроме того, инспектор сможет выстраивать путь, выбирая улицы, на которых разрешена учебная езда. Число упражнений на автодроме сокращено до четырех: маневрирование в тесных пространствах, параллельная и перпендикулярная парковка, горка, рассказал юрист агентству «Прайм».

Ранее депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев выступил с инициативой увеличить с 20 до 40 дней срок, в течение которого нарушитель ПДД может оплатить штраф со скидкой 50 процентов.

Читайте также: Эксперт перечислил особенности штрафов за нарушения ПДД зимой