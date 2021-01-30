Россия и Иран подписали договор по вакцине от коронавируса «Спутник V»

Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Россия и Иран подписали договор по российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», включающий производство препарата в Иране. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в субботу, 30 января.

— После регистрации вакцины «Спутник V» в Иране в пятницу (29 января — прим. «ВМ») между Ираном и Россией был подписан договор о покупке и совместном производстве, — сказал посол.

Делегация Министерства здравоохранения Ирина посетит Москву в ближайшее время, чтобы обсудить вопросы производства вакцины, уточнил Казем Джалали агентству IRNA.

Он также отметил, что по договоренности с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) до 4 февраля в Иран отправят партию вакцины «Спутник V».

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае, Туркмении и Гвинее.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ ожидает получить основные данные о вакцине «Спутник V» в ближайшее время