Российские дипломаты оказывают помощь задержанным на Вануату россиянам

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Российские дипломаты оказывают консульскую помощь троим россиянам, которые были задержаны береговой охраной Вануату и помещены на карантин в Порт-Виле. Об этом сообщили в посольстве РФ в Австралии (по совместительству в Вануату) в субботу, 30 января.

Там рассказали, что три гражданина России, предположительно, из Татарстана, отправились в кругосветное путешествие. Они никому не сообщили о намерении войти в территориальные воды государства Вануату, в котором действуют карантинные ограничения. Береговая охрана сопроводила россиян в столицу — Порт-Вила, где они будут соблюдать карантин, передает РИА Новости.

— Россияне находятся на карантине, посольство в настоящее время оказывает им консульскую помощь и решает вопрос с властями о том, как сделать так, чтобы их отпустили и дали им свободно продолжить свой маршрут, — уточнили в сообщении.

Ранее стало известно, что троих членов экипажа российской яхты задержали в прибрежных водах островного государства Вануату.

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