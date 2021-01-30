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«Просто необходимо»: Бузова после расставания с Давой отправилась в оздоровительный центр
Фото: instagram.com/buzova86

«Просто необходимо»: Бузова после расставания с Давой отправилась в оздоровительный центр

Никита Абрамов

Звезды

Певица Ольга Бузова после разрыва с исполнителем Давидом Манукяном, больше известным как Дава, отправилась восстанавливаться в оздоровительный центр.

— Раз в год, в апреле обычно, я делаю обследование — полный чек-ап организма. Так получилось, что в январе такой стресс, что я просто поняла в какой-то момент: это мне просто необходимо, — рассказала Бузова.

Курс всех обследований и процедур, которые предстоит пройти певице, стоит 50 тысяч рублей, сообщает ФАН.

Ранее Бузова сообщила, что рассталась с Давой, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял ей. В ответ мать Манукяна обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта.

Блогер, комментируя расставание с телеведущей, заявил, что это пройденный этап, отказавшись делиться подробностями личной жизни.

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Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Колонка обозревателя «ВМ» Анастасии Заводовской:

Эта звезда особенно ярко засияла на небосклоне отечественного шоубиза уже намного позже «Дома-2», где зрители впервые увидели белокурую ранимую барышню. Наверное, именно там, на так называемой стройке любви, она уловила важный секрет популярности: больше всего аудитория любит твои страдания (далее…)

расставаниелечение и реабилитацияОльга Бузова
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