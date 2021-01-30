Ради помощи москвичам соцработники прошли более 120 тысяч километров за месяц

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

За 29 дней января социальные работники Москвы прошли более 120 тысяч километров, чтобы выполнить заказы горожан, которые те оставили на горячей линии комплекса соцразвития. Об этом сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

По его словам, за 2020 год горячая линия комплекса социального развития приняла более 1,6 миллиона звонков от москвичей. Социальные помощники ежедневно проходят десятки километров, чтобы доставить горожанам продукты питания и лекарства.

Не стали исключением и новогодние праздники. С 1 января соцработники получили заявки на оказание 21 721 услуги, из которых 2601 услуга была оказана москвичам, болеющим коронавирусом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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