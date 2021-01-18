Учреждения соцзащиты находятся в постоянном контакте друг с другом

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Территориальные центры социального обслуживания и пространства «Мой социальный центр» активно сотрудничают. О дружбе учреждений и ее пользе для москвичей старшего поколения рассказали заместитель директора ТЦСО «Сокольники» Екатерина Полихина и руководитель МСЦ «Сокольники» Даниил Зынин.

Команда территориального центра социального обслуживания «Сокольники» предоставляет социальные услуги жителям пяти районов столицы. В их числе и обеспечение москвичей старшего поколения, находящихся в самоизоляции, всем необходимым. А «Мой социальный центр» в районе Сокольники создан специально для того, чтобы помочь москвичам серебряного возраста самореализоваться, проявить лидерские качества, вести здоровый образ жизни и творчески реализовываться. Учреждения тесно связаны между собой.

— Весна этого года изменила жизнь москвичей. Как ваши учреждения помогали людям старшего поколения адаптироваться к режиму самоизоляции? Какую помощь оказывали специалисты?

Екатерина: После объявления о введении режима повышенной готовности мы сразу поняли, что должны придумать, как позаботиться о москвичах старшего поколения, которые остались в самоизоляции.

Мы не только предоставляли социальные услуги, но и помогали организовать досуг. С коллегами из МСЦ «Сокольники» начали активно прорабатывать онлайн-программы для москвичей серебряного возраста. Несомненно, скептики скажут, что многие из горожан старше 65 лет не имеют знаний в области современных технологий, что им сложно принять онлайн-режим. Но специалисты МСЦ еще до режима самоизоляции организовали обучение наших посетителей на курсе «Освой гаджет», где подробно рассказывали о функциях и возможностях современной техники. Этот проект очень помог нашим активным, ярким и позитивным москвичам старшего возраста комфортно перейти на дистанционку.

Кроме того, новый перечень социальных услуг и их стандарты, используемые с января 2020 года, позволили существенно оптимизировать труд социального работника. В первую очередь использование дистанционных сервисов сократило время на оказание услуг по покупке и доставке продуктов питания и товаров первой необходимости. Благодаря этому дополнительно 40 процентов времени соцработника направлено на работу непосредственно с людьми. Теперь вместо покупок в магазине социальный работник может помочь подопечному приготовить горячую пищу, сопроводить его на прогулку, провести межсезонную комплексную уборку квартиры, постирать и сменить постельное белье и другое. От большинства подопечных мы получаем положительные отзывы!

Данил: Конечно, эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в нашу работу. Вместе с тем несколько месяцев труда в условиях ограничений дали нам возможность получить необходимую обратную связь от москвичей старшего поколения. А значит, сделать клубы и мероприятия еще интереснее и «Мой социальный центр» — приятнее и полезнее для его гостей.

— Какие онлайн-мероприятия для представителей старшего поколения сейчас проходят в округе?

Екатерина: Музыкальные концерты, творческие вечера, мастер-классы, спортивные вебинары и многое другое. Активности ежедневно проходят на платформах Instagram, ZOOM и YouTube. За время удаленки наши активисты «Моих социальных центров» провели более 150 вебинаров на различные темы, но самым востребованным был и остается здоровый образ жизни. И в этом прослеживается большой вклад и наших сотрудников, и коллег из МСЦ «Сокольники». Мы часто говорим своим подопечным о том, что без здорового образа жизни невозможно поддерживать себя в тонусе. Коллеги из МСЦ, в свою очередь, ежедневно помогают лидерам спортивных и ЗОЖ-клубов заниматься популяризацией здорового образа жизни и делиться со всеми желающими своими методиками и накопленным опытом.

Данил: У нас действительно очень много ярких и интересных онлайн-мероприятий для москвичей серебряного возраста, причем не только в ЗОЖ-направлениях. Популярностью пользуются и творческие направления: фотография, кулинария, актерское мастерство, вокал. Встречи клубов чаще всего проходят в режиме видеоконференции в ZOOM. Наши посетители — уникальные люди. Большой жизненный опыт делает их интересными собеседниками и хорошими советчиками. Иногда, технически помогая проводить онлайн-встречу,сам словно присоединяешься к клубу и с нетерпением ждешь новых видеоконференций.

— По нашей беседе стало понятно, что вы очень плотно работаете вместе. Расскажите, как ТЦСО помогает «Моему социальному центру»?

Екатерина: Территориальный центр социального обслуживания «Сокольники» принимает активное участие в жизни «Моего социального центра». Лучше всего сказать, что мы курируем деятельности МСЦ. Наше партнерство особенно сильно помогает сейчас, когда москвичам старшего поколения рекомендовано оставаться дома. Сотрудники, лидеры и партнеры МСЦ заинтересованы в том, чтобы помочь москвичам серебряного возраста избежать социальной изоляции, находясь дома. И как раз в этом случае ощутима польза ТЦСО: мы стараемся рассказать всем нашим подопечным о тех активностях, которые проходят на онлайн-платформах МСЦ.

Данил: Жителям, обратившимся за социальными услугами в ТЦСО, рассказывают обо всех активностях. Здорово, что у нас с коллегами из «Сокольников» есть возможности для такого полезного взаимодействия. Это помогает скрасить досуг москвичам, поднять их настроение, познакомить с интересными людьми и просто проявить внимание и заботу.

— Какие итоги года вы можете подвести?

Екатерина: Мы встречали скептически настроенных москвичей. Они не верили, что МСЦ работает для них бесплатно. Но со временем, конечно, поверили и начали сами проявлять инициативу и организовывать мероприятия. Для многих центр стал вторым домом, в котором можно самореализоваться и найти новых друзей. Домом, без которого они уже не представляют свою жизнь!

Данил: Главным итогом года могу назвать то, что мы смогли оперативно перестроить свою работу в текущей эпидемиологической ситуации, найти новые формы активностей для наших посетителей. В такое время для нас было особенно важно любыми доступными методами помочь москвичам старшего поколения, нашим посетителям и активистам избежать социальной изоляции. Мы показали им, что общаться с друзьями и знакомыми, вести активный образ жизни можно не выходя из дома.

— Какие самые значимые мероприятия прошли в МСЦ «Сокольники» в этом году?

Екатерина: Лично мне запомнилась игра-квест «В поисках счастья», по мотивам всеми любимой телепередачи «Форт Боярд». Мы проводили игру в августе. Жители Восточного округа Москвы были рады встретиться вживую, пообщаться, разгадать головоломки. В МСЦ «Сокольники» собрались команды из разных районов округа: Метрогородок, Преображенское, Соколиная гора, Богородское и Сокольники. В итоге в квесте приняли участие более 200 человек! Команды районов прошли множество испытаний на ловкость и смелость, проверили свои знания в темнице, побывали в гостях у Старца и познакомились с мистером Фурой. А все для того, чтобы собрать как можно больше ключей̆ и принести победу своему району. Все команды успешно прошли испытания и получили грамоты с номинациями, после чего были приглашены на общее чаепитие. Игра длилась всего два часа, а общение участников не прекращалось до самого вечера!

Данил: Считаю, что второй тур чемпионата по кроссвордам «Нескучный ЗОЖ» стал для «Моего социального центра» настоящим праздником! Только добрые и радостные эмоции остались у участников после прохождения нашей насыщенной программы. Мы устроили настоящее путешествие по миру. В каждой локации были свои страны — Америка, Европа и Скандинавия. Трое «гостей» из этих разных уголков света сопровождали участников второго тура и помогали в решении сканворда, филворда и крис-кросса. Не обошлось и без танцев. Сотрудники нашего клубного пространства подготовили флешмоб, который потом перешел в дискотеку. Посетители натанцевались от души!

— Как вы думаете, какие занятия наиболее популярны среди представителей старшего поколения?

Екатерина: Спорт и ЗОЖ. Наши подопечные знают, как важен здоровый образ жизни, поэтому и в офлайн и в онлайн-формате наиболее популярными остаются занятия по физкультуре, табате, цигун и дыхательной гимнастике.

Данил: Здорово, что на первом месте всегда остается здоровый образ жизни. Огромной популярностью пользуется клуб по гимнастике цигун, созданный нашей постоянной посетительницей Аллой Владимировной Вороновой. Также у нас есть онлайн-клубы «Дыхательная гимнастика», «Технологии молодости и долголетия», «Табата» и многие другие.

— А если говорить о более далекоидущих планах. Что грядущий год и Восточный округ готовят для москвичей старшего возраста?

Екатерина: Планы масштабные. В нашу жизнь уверенно вошел режим онлайн. Люди тепло его приняли, и вряд ли кто-то сейчас может представить себе жизнь без вебинаров, онлайн-чатов и конференций в Zoom. Поэтому будем продолжать радовать наших участников уникальными эфирами и активностями. «Больше. Лучше. Полезнее» — это наш девиз на будущий год. Пока неизвестно, что подарит нам 2021 год, но мы будем работать для наших посетителей, несмотря ни на что. Пусть это будет онлайн-формат или наконец-то открытые двери — неважно. Мы продолжим делать все, чтобы жители серебряного возраста чувствовали нашу заботу.

Данил: Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем продолжить не только организовывать досуг наших дорогих участников в онлайн-формате, но и вернемся в офлайн. Как же хочется, наконец, увидеть радостные лица посетителей и организовать мероприятия и активности, реализовать те идеи, которые появились за время работы в онлайн. Дистанционное взаимодействие, конечно, не уйдет. Мы получили много положительных отзывов о наших онлайн-концертах, кулинарных и образовательных рубриках в соцсетях, к которым всегда можно вернуться, если что-то было пропущено. Верю, что следующий год подарит людям старшего поколения много интересных встреч, радостных, светлых событий и запоминающихся активностей в стенах МСЦ «Сокольники». Ждем всех в наших онлайн-клубах и на страницах в социальных сетях. А в будущем будем рады видеть всех в самом уютном доме для всех москвичей серебряного возраста — в городском клубном пространстве «Мой социальный центр» в районе Сокольники.

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