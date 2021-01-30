С родственникам погибших при ДТП в Самарской области работают психологи

Фото: СК РФ / Самара

Психологи главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям по Нижегородской области работают с родственниками погибших при ДТП в Самарской области Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Тридцатого января из Нижегородской и Ульяновской областей направлены психологи МЧС России для оказания специализированной помощи родственникам погибших при ДТП в Самарской области. Из Нижнего Новгорода в Сызрань Самарской области выехали 4 специалиста Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России,— цитирует сообщение РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в Сызранской центральной городской больнице с родственникам пострадавших и погибших уже работают два психолога МЧС по Самарской области.

Напомним, ДТП произошло на 873-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. При столкновении грузовика с микроавтобусом погибли 12 человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Предполагается, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил в регионе 31 января днем траура по местным жителям, погибшим в аварии с микроавтобусом.

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