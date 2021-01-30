Власти США арестовали женщину, хотевшую выстрелить в Пелоси

Фото: pixabay.com/ru

Федеральные власти Соединенных Штатов Америки арестовали двух женщин, которых обвиняют в намерении застрелить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом в субботу, 30 января, сообщила газета Washington Post.

ФБР 12 января получило видео, на котором показано, как Дон Бэнкрофт и Диана Сантос-Смит покидают здание конгресса. После чего правоохранители задержали женщин.

— Мы ворвались в Капитолий. Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело. Мы искали Нэнси, чтобы выстрелить в ее чертову голову, но не нашли ее, — сказала Бэнкрофт в видео.

Сообщается, что женщинам предъявлены обвинения в умышленном проникновении в здание с ограниченным доступом без законных полномочий, а также в создании препятствий для государственной деятельности.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

Читайте также: «Нет ощущения победы»: для чего в США «раскручивают» импичмент Трампа