«Просто днище»: Бородина раскритиковала фильм про Началову

Ксения Бородина резко высказалась о фильме про певицу / Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что полностью фильм «Подлинная история Юлии Началовой», показанный в передаче «Док-ток» на Первом канале, она не смотрела. Но Бородина видела отрывки из ленты, которые вызвали у нее лишь негодование.

— Мне кажется, людей после смерти надо провожать красиво и все. Если и делать фильмы, то только самые приятные воспоминания. А у нас любят после смерти мусолить, наследство делить, вытаскивать грязь. Это чудовищно. Я видела, как ее голосовое кто-то слил, где она пыталась скрыть болезнь. Это такие страшные люди и вещи. Сливать голосовые, переписки после смерти — просто днище, — отметила ведущая в личном блоге, передает издание Starhit.

Отметим, что Началова действительно не хотела рассказывать о своих проблемах со здоровьем. Певица просила пиар-менеджера, Анну Исаеву, никому не говорить о том, что она проходит лечение.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

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