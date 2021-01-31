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За последние сутки от COVID-19 вылечились 5 502 пациента в Москве
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За последние сутки от COVID-19 вылечились 5 502 пациента в Москве

Анастасия Волоснова

Город

В столице за последние сутки от коронавируса выздоровели еще 5 502 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в воскресенье, 31 января, в своем Telegram-канале.

По данным штаба, за этот же период зафиксировано 2 284 новых случая COVID-19. Госпитализированы с коронавирусом 877 пациентов, скончались 66 человек.

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом, на втором месте находится Санкт-Петербург, на третьем — Московская область.

Всего за последние 24 часа в России выявили 18 359 новых пациентов. Полностью выздоровело по стране 20 040 человек, скончалось 485 человек.

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