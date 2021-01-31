«В кругу семьи»: Татьяна Навка показала, как проводит выходной с мужем и дочкой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка показала, как они с супругом Дмитрием Песковым и дочкой Надей проводят редкие совместные выходные. Спортсменка разместила в своем аккаунте в социальной сети Instagram видео с зимней прогулки.
Так, Навка показала, как пресс-секретарь президента РФ катает на санках их дочь. Девочка, судя по кадрам, очень довольна поездкой.
— Надя, расскажи, тебе нравится, когда папа тебя на санках катает? Счастье? — спросила девочка у папы.
Кроме того, фигуристка разместила ролик, на котором видно, как Песков помогает дочери скатиться с горки.
— Чудесный воскресный день в кругу семьи и, конечно же, на свежем воздухе, — написала Навка.
Ранее она опубликовала в Instagram-аккаунте архивные фотографии из своего прошлого. Пост спортсменка посвятила фигурному катанию.
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