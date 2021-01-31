«В кругу семьи»: Татьяна Навка показала, как проводит выходной с мужем и дочкой

Фото: instagram.com/tatiana_navka

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка показала, как они с супругом Дмитрием Песковым и дочкой Надей проводят редкие совместные выходные. Спортсменка разместила в своем аккаунте в социальной сети Instagram видео с зимней прогулки.

Так, Навка показала, как пресс-секретарь президента РФ катает на санках их дочь. Девочка, судя по кадрам, очень довольна поездкой.

— Надя, расскажи, тебе нравится, когда папа тебя на санках катает? Счастье? — спросила девочка у папы.

Кроме того, фигуристка разместила ролик, на котором видно, как Песков помогает дочери скатиться с горки.

— Чудесный воскресный день в кругу семьи и, конечно же, на свежем воздухе, — написала Навка.

Ранее она опубликовала в Instagram-аккаунте архивные фотографии из своего прошлого. Пост спортсменка посвятила фигурному катанию.

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