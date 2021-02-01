Ученые оценили риск заражения от бессимптомных носителей COVID-19

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Группа исследователей из Китая, Великобритании и Австралии допустила, что бессимптомные носители коронавирусной инфекции могут быть незаразны для других людей.

Ученые проанализировали результаты комплексного тестирования на COVID-19 почти десяти миллионов жителей китайского города Ухань. Положительный тест на COVID-19 был только у 300 человек, ни у одного из них не было симптомов болезни.

Изучив контакты данных бессимптомных носителей с другими людьми, исследователи выяснили, что все они сдали отрицательные анализы на коронавирус.

Ученые полагают, что данные результаты указывают на то, что рассматриваемые бессимптомные положительные случаи «вряд ли могут быть заразными».

Комментируя эту гипотезу, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова, профессор Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов указал, что оценка риска заражения от бессимптомного носителя должна опираться на результаты определения вирусной нагрузки.

— Следует различать инфекцию и заболевание: далеко не всегда инфекция запускает процесс патогенеза и развития COVID-19, — пояснил ученый.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов указал, что важна точность определения случаев бессимптомного носительства.

— Строго говоря, какие-то симптомы у подавляющего числа таких людей все-таки есть. И если считать только чистых бессимптомников, то их, наверное, действительно немного, — цитируют эксперта «Известия».

Ранее эпидемиолог оценил опасность вакцинации для бессимптомных носителей коронавируса.

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