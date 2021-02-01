Осужденный бывший мэр Владивостока Пушкарев снова предстанет перед судом

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Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который ранее был приговорен к 17 годам тюрьмы за коррупцию, предстанет перед судом по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края в понедельник, 1 февраля.

Так, в отношении Пушкарева было утверждено обвинительное заключение.

По данным следователей, в период с 2009 по 2017 год обвиняемый ограничил работу субъектов, которые осуществляли пассажирские перевозки в городе. При этом он предоставил право на работу муниципальным предприятиям. Для ремонта автобусов этих предприятий привлекалась организация, которая принадлежала родственникам Пушкарева.

Ущерб бюджету города превысил 33 миллиона рублей. Дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Владивостока. В ведомстве добавили, что во время расследования дела обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

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